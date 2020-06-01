Covid-19. Ученые отнесли эмоциональных людей к группе риска

По мнению ученых, высокий уровень кортизола, который появляется в ответ на стресс, повышает риск смерти от коронавируса.

К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона. Они считают, что по уровню кортизола можно прогнозировать необходимость интенсивной терапии у ряда пациентов, пишет «Царьград».

Стресс может спровоцировать и само заболевание. Рост уровня гормона влияет на сердце, обмен веществ, иммунитет. Опасен и низкий уровень кортизола. В норме его уровень - 100-200 нм/л, во сне – ноль.