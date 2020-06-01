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20.06.2020г.
Пензенский профессор пояснил, почему считает нормальным менять Конституцию

Пензенский профессор пояснил, почему считает нормальным менять Конституцию

Сб, 20.06.20 17:59
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Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Пензенского государственного университета, доктор юридических наук Сергей Суменков в программе "Тема дня” на телеканале “Экспресс” рассказал, почему считает внесение поправок в Конституцию Российской Федерации нормальным явлением.

«Здесь — на редкость сочетание науки и практики. И юристы-теоретики, и юристы-практики, большая их часть, наверное, ждали этих поправок. Это не говорит о том, что действующая Конституция плохая, слабая. Просто жизнь течет, все изменяется, как это ни банально звучит, и поэтому некоторые моменты должны подвергаться определенного рода поправкам. И смысл этих поправок, большинства, по крайней мере, заключается в конкретизации этих моментов. В юридической науке термин конкретизация — это способ, инструмент перехода от правовой неопределенности к правовой определенности. Здесь известная проблема требуемой абстракции и конкретности правового регулирования.

С одной стороны, нормы права не могут регламентировать каждую жизненную ситуацию, каждый жизненный случай, с другой стороны, нормы права должны быть конкретны, отвечать тем условиям, которые существуют в обществе. К нормам Конституции это относится даже в большей степени. Они достаточно абстракты, это общий закон, скажем так. Но при этом никто не говорит, что они должны быть оторваны от жизни. И поэтому, наверное, наступило время, когда требуются определённого рода уточнения, детализация многих положений», — пояснил ученый свою позицию.

Он добавил, что Конституция является актом прямого действия.

«На него можно непосредственно ссылаться, его можно реализовывать в судебных, законодательных органах, органах исполнительной власти. Любой гражданин и любой правоприменитель может непосредственно реализовывать конституционные нормы. А если нормы Конституции регулируют нашу жизнь, регламентируют общественные отношения, отношения между людьми, то естественно, когда в нашей жизни что-то меняется, конституционные нормы не должны отставать от нашей жизни. Иначе это грозит пробелами в праве. Это, когда есть общественные отношения, когда оно требует правового регулирования, а нормы необходимой нет» — подчеркнул Сергей Суменков.

Герой программы напомнил, что главы основного закона государства, посвященные основам конституционного строя, правам и свободам человека и гражданина не затрагиваются изменениями, также как и глава, посвященная поправкам и пересмотру Конституции.

«Это то исходное начало, которое еще в 1993 году предопределило развитие нашего государства и общества», — пояснил он.

По словам профессора, в тех главах закона, которые собираются подвергнуть правкам — касающихся федеративного устройства, президента, Федерального собрания, правительства, судебной власти и прокуратуры, местного самоуправления, — изменения уже давно назрели.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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