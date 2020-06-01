Пензенский профессор пояснил, почему считает нормальным менять Конституцию

«Здесь — на редкость сочетание науки и практики. И юристы-теоретики, и юристы-практики, большая их часть, наверное, ждали этих поправок. Это не говорит о том, что действующая Конституция плохая, слабая. Просто жизнь течет, все изменяется, как это ни банально звучит, и поэтому некоторые моменты должны подвергаться определенного рода поправкам. И смысл этих поправок, большинства, по крайней мере, заключается в конкретизации этих моментов. В юридической науке термин конкретизация — это способ, инструмент перехода от правовой неопределенности к правовой определенности. Здесь известная проблема требуемой абстракции и конкретности правового регулирования.

С одной стороны, нормы права не могут регламентировать каждую жизненную ситуацию, каждый жизненный случай, с другой стороны, нормы права должны быть конкретны, отвечать тем условиям, которые существуют в обществе. К нормам Конституции это относится даже в большей степени. Они достаточно абстракты, это общий закон, скажем так. Но при этом никто не говорит, что они должны быть оторваны от жизни. И поэтому, наверное, наступило время, когда требуются определённого рода уточнения, детализация многих положений», — пояснил ученый свою позицию.

Он добавил, что Конституция является актом прямого действия.

«На него можно непосредственно ссылаться, его можно реализовывать в судебных, законодательных органах, органах исполнительной власти. Любой гражданин и любой правоприменитель может непосредственно реализовывать конституционные нормы. А если нормы Конституции регулируют нашу жизнь, регламентируют общественные отношения, отношения между людьми, то естественно, когда в нашей жизни что-то меняется, конституционные нормы не должны отставать от нашей жизни. Иначе это грозит пробелами в праве. Это, когда есть общественные отношения, когда оно требует правового регулирования, а нормы необходимой нет» — подчеркнул Сергей Суменков.

Герой программы напомнил, что главы основного закона государства, посвященные основам конституционного строя, правам и свободам человека и гражданина не затрагиваются изменениями, также как и глава, посвященная поправкам и пересмотру Конституции.

«Это то исходное начало, которое еще в 1993 году предопределило развитие нашего государства и общества», — пояснил он.

По словам профессора, в тех главах закона, которые собираются подвергнуть правкам — касающихся федеративного устройства, президента, Федерального собрания, правительства, судебной власти и прокуратуры, местного самоуправления, — изменения уже давно назрели.