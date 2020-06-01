ЦИК определился с датой проведения довыборов в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия РФ(ЦИК) на заседании определилась с датой проведения довыборов в Госдуму. Они затронут жителей Пензенской области, так как депутат Леонид Левин, представлявший регион, ранее сложил полномочия.
ЦИК назначила довыборы на 13 сентября в одномандатных избирательных округах Республики Татарстан - Нижнекамском одномандатном избирательном округе № 28, Курской области – Сеймском одномандатном избирательном округе № 110, Пензенской области – Лермонтовском одномандатном избирательном округе № 147, Ярославской области – Ярославском одномандатном избирательном округе № 194.
Добвыборы пройдут в один день с выборами губернатора Пензенской области.