В Пензенской области большая часть ИП работает в торговле

В Пензенской области за последние пять лет число индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло на 21%. В прошлом году в таком статусе работало 26859 человек, сообщает Пензастат.

Среди ИП больше всего тех, что работают в торговле - 43,7% от общего числа. 13,9% в сфере транспортировки и хранения.

В прошлом году выручка от продажи товаров и оказания услуг ИП выросла на 1,9%, составив 175,1 млрд руб. В расчете на одного предпринимателя это 6,5 млн руб. По этому показателю Пензенская область находится на пятом месте среди регионов ПФО.