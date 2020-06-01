В Пензенской области большая часть ИП работает в торговле

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В Пензенской области за последние пять лет число индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло на 21%. В прошлом году в таком статусе работало 26859 человек, сообщает Пензастат.
Среди ИП больше всего тех, что работают в торговле - 43,7% от общего числа. 13,9% в сфере транспортировки и хранения.
В прошлом году выручка от продажи товаров и оказания услуг ИП выросла на 1,9%, составив 175,1 млрд руб. В расчете на одного предпринимателя это 6,5 млн руб. По этому показателю Пензенская область находится на пятом месте среди регионов ПФО.