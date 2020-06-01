Угнанное авто нашли обугленным в одном из сел

В Пензе мужчина лишился авто, забыв ключи в замке зажигания. Незнакомец узнал его «семерку» от дома, где она была припаркована. Чтобы найти злодея и транспорт, пензенец пошел в полицию.

Полицейские обнаружили угнанное авто у дороги «Пенза-Сердобск» возле села Надеждино. Она сгорела.

«Оперативники выяснили, что предполагаемый злоумышленник в момент возгорания машины находился возле транспортного средства. Впоследствии вместе с другим мужчиной он уехал на попутном транспорте», - сообщает пресс-служба УМВД.

Стражи порядка установили, что к преступлению может быть причастен 25-летний уроженец Колышлейского района, уже имевший проблемы с законом.

«Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что в момент преступления был пьян. Машину он угнал, чтобы отправиться в гости к брату. Из-за технической неисправности машина загорелась», отмечают в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.