Новая избранница Дольфа Лундгрена младше его на 38 лет

62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз. Он сделал предложение 24-летней норвежке, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.

О событии он рассказал в своем аккаунте в «Инстаграм». На фото он позирует со своей избранницей, которая показывает кольцо на руке.

«Нечто особенное произошло здесь, в Швеции», - написал актер.

Большинство поклонников в комментариях поздравило его с этим радостным событием. Но нашлись и те, что иронизировали и спрашивали, не с дочерью ли он. Дело в том, что его новая избранница и дочь одного возраста и похожи внешне.