Дела давно минувших лет

Ежегодно в регионе раскрывается больше сорока «старых» преступлений. В интернете можно найти множество американских документальных фильмов про то, как местные полицейские спустя годы раскрывали таинственные убийства и исчезновения людей. Между тем, и у нас в Пензе немало примеров, когда преступников находили в то время, когда они не один десяток лет считали себя безнаказанными.

Дьявол в деталях

Иногда, чтобы пролить свет на события более чем 20-летней давности, нужно вникнуть в мельчайшие детали. В 1995 году в Бессоновском районе произошло зверское убийство. Местную жительницу и ее маленького сына-школьника резали и били всем, что попадалось под руку в квартире — от ножа до утюга.

Подозреваемого выявили быстро. К женщине проявлял интерес местный житель. Но она ему неоднократно отказывала. Чем не мотив для преступления?! В пользу этой версии говорил и тот факт, что на брюках мужчины обнаружили кровь. Но тот заявил, что просто первым нашел окровавленные жертвы и пытался помочь. Казалось, очевидная ложь. Но контраргументов у следователей тогда не нашлось. А дьявол как раз крылся в деталях.

«Следы крови могут быть разного вида, — поясняет руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Пензенской области Максим Смирнов, — когда мы инициировали повторное исследование, эксперты сделали вывод: брызги крови могли оказаться на одежде только при встряхивании орудия убийства. А если бы злоумышленник действительно помогал жертвам, то следы на брюках имели бы другой «рисунок»».

Оттолкнувшись от этого, следователи восстановили картину преступления. Преступник зашел в гости к объекту своего вожделения. Но наткнулся на очередной отказ. И влюбленный в момент превратился в зверя, жестоко расправившись с женщиной. Ее сыну не повезло — он оказался свидетелем. В живых ребенка преступник решил не оставлять…

Свидетели заговорили

Бывали случаи, когда для раскрытия преступлений достаточно было просто к ним вернуться и снова поговорить со свидетелями.

В 1994 году в Мокшане в частном доме гуляла молодежь. Всем собравшимся – от 18 до 22 лет. Хозяин дома поссорился с одним из гостей и жестоко его избил. Затем вытащил потерявшего сознание парня в сени, где тот и скончался от полученных травм. Все это происходило на глазах большого числа свидетелей. Но стояли «лихие девяностые» со всеми вытекающими.

«В то время убийцу все боялись, он был местным хулиганом. В показаниях было много противоречий, но никто имя преступника так и не назвал», — рассказывает Максим Смирнов.

Спустя более 20 лет участники той истории стали взрослыми состоявшимися людьми. Когда их снова стали опрашивать, они уже не покрывали преступника, который к тому времени позабыл о делах минувших дней. Появление полицейских стало для него шоком. Свою вину он, тем не менее, отрицал. Но доказательств, чтобы отправить его за решетку, оказалось предостаточно.

Поминки вместо свадьбы

В 2002 году в Пензе обнаружили тело девушки. При осмотре было установлено, что ее изнасиловали и задушили. На следах одежды нашли биологические следы, но идентифицировать по ним преступника не удалось.

Потерпевшая готовилась к свадьбе. До торжественной церемонии оставалось всего ничего — две недели. Вместо бракосочетания состоялись похороны и поминки. А убитые горем жених и родственники жертвы долгие годы оставались в неведении, кто же виновен в преступлении.

Раскрыть дело помогли несколько факторов.

«Генетическая экспертиза в последние годы шагнула далеко вперед. Еще лет 10 назад о таких возможностях никто даже и не мечтал», — рассказал наш собеседник.

Результаты генетического исследования биологических следов с одежды жертвы хранились в базе данных. А дальше сыграло свою роль везение. Натура преступника вкупе с чувством безнаказанности снова взяла свое через много лет. Он изнасиловал другую девушку, но ей повезло больше – насильник хоть и попытался ее задушить, но до конца замысел довести не смог. Его арестовали в Москве. А дальше повезло и следователям — биологические следы совпали с теми, что относились к нераскрытому пензенскому делу.

На следствии насильник пошел «в отказку».

«Говорил, что встретил девушку, проводил с ее согласия домой и покинул живой и невредимой. Но экспертиза показала совпадение биологических следов на 99,9 процента, да и маловероятно, чтобы девушка, которая готовилась к свадьбе, стала бы тесно общаться на улице с малознакомым парнем. Были и другие несостыковки в показаниях. Словом, доказательств оказалось достаточно», — резюмирует Максим Смирнов.

Суд признал убийцу виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Камера поможет

Ну и напоследок о раскрытии преступлений с помощью камер видеонаблюдения. В этом случае возвращаться назад придется не так далеко. Несколько лет назад в городе Белинском обокрали местного предпринимателя. Ценностей у того в доме хранилось немало. Кража получилась крупная. Достаточно долго совершившие ее были неизвестны.

«Мы просматривали уличные камеры, на которых зафиксировалось передвижение некоторых автомобилей, вызвавших у нас интерес. В итоге удалось доказать вину в совершении кражи местного адвоката», — рассказал руководитель отдела криминалистики регионального СУ СКР.

Хотя юрист в этом случае был лишь одним из участников, сама история достаточно любопытная — о самом настоящем «оборотне в погонах».

«Адвокатом наш обвиняемый стал после увольнения из рядов полиции за совершение преступления и отбытия срока, — раскрывает детали Максим Смирнов. — В колонии он и установил контакты с другими заключенными. И, выходя на свободу, договорился, что подыщет «перспективные» для кражи дома, а подельники подберут исполнителей. В итоге нашел несколько вариантов и выбрал один наиболее подходящий из-за отсутствия в доме сигнализации и других средств защиты».

Кражу совершили приехавшие из Москвы гастролеры — несколько уроженцев Азербайджана. Дом удалось «обчистить» при помощи адвоката-«оборотня» и еще одного местного наводчика. Его автомобиль тоже попал в объектив бесстрастного фиксатора. В итоге бывший полицейский снова составил компанию арестантам. Его подельники также отправились за решетку.

Остается добавить, что по статистике ежегодно в Пензе раскрывается несколько десятков преступлений прошлых лет.

«В прошлом году их раскрыто 40, в том числе 5 убийств и 5 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, за 5 месяцев текущего года – 16», — сообщила корреспонденту «НП» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Восемь преступлений прошлых лет находится в настоящее время в разработке подразделений СУ СКР по Пензенской области

Юрий ИЛЬИН, "Наша Пенза"