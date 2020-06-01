Город в клещах

Почему не обрабатывают все парки и скверы? Каждый год с середины весны пензенцев начинают «терроризировать» клещи. К началу лета уже накапливается солидная статистика нападений этих мелких кровососов на жителей региона. Причем она не отражает картины в целом. Ведь многие избавляются от клещей «дедовскими способами» и за медпомощью не обращаются.

Угроза боррелиоза

В конце прошлой недели было зафиксировано 804 случая нападения клещей на жителей области, сообщила корреспонденту «НП» пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Вера Быкова. Это все-таки меньше, чем за тот же период год назад (1070 случаев). Но с учетом режима самоизоляции разница не слишком большая.

«Ограничения постепенно снимаются. Поэтому мы не исключаем, что статистика выйдет на прошлогодние показатели», — считает Вера Быкова.

Клещи опасны тем, что могут «наградить» человека весьма опасными болезнями — вирусным энцефалитом, боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом. Маленькие кровососы, живущие в Пензенской области, переносят боррелиоз. С января по апрель он был выявлен у 17 жителей региона. Всего же при исследовании нескольких сотен снятых с людей клещей возбудители этой инфекции обнаружены примерно в каждом шестом насекомом.

К счастью, в Пензенской области нет клещей — переносчиков энцефалита. Хотя в недалеких от нас областях таковые встречаются.

«Те, кто едут работать в такие регионы, должны заблаговременно делать прививки, — отмечает Вера Быкова, — но в прошлом году у нас был один случай заболевания клещевым энцефалитом. Болезнь «привезли» из Ижевска». От боррелиоза, кстати, прививок нет. Так что единственный и надежный метод — быть бдительным.

Немалая доля клещевых «атак» приходится на областной центр, окруженный лесными территориями. Снижает риск акарицидная (противоклещевая) обработка. Но проводится она не везде.

«В Пензе обрабатывается только Олимпийская аллея. Этим занимаются организации, с которыми заключает контракт городская администрация, — сообщает Вера Быкова. — Обработанные территории проверяются нашими энтомологами. Несколько лет назад была ситуация, когда из-за дождей обработка Олимпийской аллеи сошла на нет, и пришлось проводить повторную. В этом году нареканий нет».

Иными словами, те, кто любит прогуливаться в Арбековском или в Ахунском лесах, а также в окрестностях Пензы, ничем не защищены. Да что там окрестности — клещи чувствуют себя вольготно и в спальных районах, где зеленые массивы тоже не обрабатываются. Исключение — загородные базы отдыха, проводящие обработку территорий за свой счет. Также в обязательном порядке противоклещевыми препаратами опрыскивается территория детских лагерей.

Надо подключать науку

По мнению пензенского энтомолога Олега Полумордвинова, ситуация требует комплексных мер.

«Во-первых, нужно сдерживать численность бродячих животных, которые переносят клещей, — считает ученый. — Во-вторых, расчищать хлам в лесной зоне. Посмотрите: в лесу на Западной Поляне огромное число поваленных деревьев. А они — естественное убежище для грызунов, которые также подвергаются нападениям насекомых. В прогулочных зонах много собак, к которым цепляются клещи. Самки, высосав достаточное количество крови, отваливаются от животных и готовы сразу же сделать кладку, из которой выведется потомство кровососов».

Олег Полумордвинов считает, что клещи, обитающие в областном центре и на прилегающих к нему территориях, более опасны, чем их «собратья» из глубинки. Примерно каждый второй несет возбудителей боррелиоза.

Но проблему энтомолог видит не только в перечисленных выше фактах.

«Клещей надо изучать, — уверяет он. — Сейчас в области насчитывается более 10 видов, способных «присосаться» к человеку. Но в регионе могут появиться новые виды. Этому способствуют и сами пензенцы, которые много путешествуют. Простой факт: недалеко, в Самарской области в Жигулях, обитают энцефалитные клещи. Где гарантия, что они не появятся или уже не появились у нас? Вообще, любые кровососущие насекомые должны тщательно исследоваться. У нас в этом плане даже с изучением комаров проблемы. У местных водоемов можно обнаружить разные виды, и новые в том числе. Тем временем, в новостях сообщили, что в соседнюю Саратовскую область комары занесли с юга смертельную лихорадку. Необходимы серьезные исследования насекомых, которые нужно заказывать ученым».

Андрей ЛИТВИНОВ, "Наша Пенза"