«Смело». Лера Кудрявцева показала фото без макияжа

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписчикам в соцсети свое фото без макияжа и попросила сравнить его с тем, что получилось после обработки снимка в популярном приложении.
Фолловеры отметили, что ни на одном не узнали звезду. Без макияжа на лице женщины видно множество веснушек и морщинки.
Подписчики похвалили ведущую за такую смелость: «Это реально очень смело», «Лера - ты личность с большой буквы».