В Пензе «Справедливая Россия» определилась с кандидатом на выборы губернатора

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Пензе днем 20 июня стало известно, что в реготделении «Справедливой России» определились с человеком, которого выдвинут в кандидаты на выборы губернатора региона.
Как пишет ТАСС, в качестве кандидата на участие в выборах выдвинули главу реготделения партии, доцента Пензенского госуниверситета Анну Очкину.
«Я была избрана единогласно председателем регионального отделения "Справедливой России" по Пензенской области. И также единогласно я была выдвинута кандидатом на выборы губернатора Пензенской области», - цитирует агентство Очкину.
Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. Ранее президиум генсовета «Единой России» поддержал кандидатуру действующего губернатора Ивана Белозерцева.