Белозерцев: Медики в это тяжелое время совершают настоящий подвиг

«Добросовестный труд, ответственность за порученное дело, доброта, сострадание, милосердие и подвижничество всегда были и остаются надежной основой деятельности представителей самой гуманной профессии на Земле.

Особенно явственно эти прекрасные качества проявились в этом году – в условиях эпидемии коронавируса. Врачи, медицинские сестры, санитары, фельдшеры, все, кто связал судьбу с благородным делом исцеления людей, в это тяжелое время совершают настоящий подвиг – подвиг профессиональный и нравственный. Рискуя своим здоровьем, а подчас и жизнью, вы приходите на помощь всем, кто оказался в сложной ситуации, кто нуждается в ваших знаниях и накопленном опыте. Низкий поклон, дорогие друзья!

Уверен, вы сумеете доказать, что отечественная медицина находится на передовых позициях в мире, она динамично развивается, наши врачи разрабатывают и применяют на практике передовые методы профилактики и лечения заболеваний, проводят уникальные операции, которые сберегают жизнь тысячам пациентов», - отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенским медикам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо жителей.

Информагентство также присоединяется к поздравлениям. Перед праздником мы подготовили большой материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.