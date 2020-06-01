Covid-19. Стало известно о выписке более 20 пензенцев из больниц

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о жителях региона, которые победили коронавирусную инфекцию.
«Сегодня выписаны 22 человека. Итого выздоровевших- 3689», - сообщили она вечером 20 июня.
Всего, по данным на 20 июня, в регионе число заболевших COVID-19 в Пензенской области достигло 4224, прирост за сутки составил 73.
Напомним, режим повышенной готовности в области продлили до 21 июня, жители должны соблюдать масочный режим, избегать места массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.