Covid-19. Стало известно о выписке более 20 пензенцев из больниц

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о жителях региона, которые победили коронавирусную инфекцию.

«Сегодня выписаны 22 человека. Итого выздоровевших- 3689», - сообщили она вечером 20 июня.

Всего, по данным на 20 июня, в регионе число заболевших COVID-19 в Пензенской области достигло 4224, прирост за сутки составил 73.

Напомним, режим повышенной готовности в области продлили до 21 июня, жители должны соблюдать масочный режим, избегать места массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.