В МЧС сообщили подробности пожара с пострадавшими на пр. Победы

В региональном ГУ МЧС сообщили о пожаре, который вспыхнул в доме №142 на пр. Победы в Пензе.

Как отметили в пресс-службе, сообщение о возгорании поступило 20 июня в 15:08. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в 43 кв метра, в результате выгорела почти половина площади.

В пожаре пострадали мужчины 29 лет и 31 года, одного человека эвакуировали. Огонь тушили 25 сотрудников МЧС с помощью шести единиц спецтехники. Причины возгорания в управлении не уточнили.

Пензенцам напоминают, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.