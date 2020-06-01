В МЧС сообщили подробности пожара с пострадавшими на пр. Победы

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В региональном ГУ МЧС сообщили о пожаре, который вспыхнул в доме №142 на пр. Победы в Пензе.
Как отметили в пресс-службе, сообщение о возгорании поступило 20 июня в 15:08. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире в 43 кв метра, в результате выгорела почти половина площади.
В пожаре пострадали мужчины 29 лет и 31 года, одного человека эвакуировали. Огонь тушили 25 сотрудников МЧС с помощью шести единиц спецтехники. Причины возгорания в управлении не уточнили.
Пензенцам напоминают, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.