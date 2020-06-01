Лидин: Основа регионального здравоохранения – настоящие герои

«Мы выражаем искреннюю благодарность врачам и медсестрам, фельдшерам и младшему медперсоналу — настоящим сподвижникам, посвятившим себя спасению человеческих жизней. В медицину приходят только по призванию, ваша ежедневная работа требует исключительной компетентности, полной самоотдачи, душевной щедрости, трудолюбия и безусловной преданности избранному делу.

В сегодняшних непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции именно сотрудники лечебных учреждений оказались на передовой борьбы с пандемией. Без выходных и праздников, в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы, знания, и зачастую рискуя собственным здоровьем, вы оказываете помощь больным в «красной зоне», дарите пациентам веру в исцеление.

Наша медицина имеет славные традиции, которые бережно сохраняются и приумножаются: в Пензенской области проводятся уникальные операции, внедряются передовые технологии и методики лечения, разрабатываются инновационные изделия медицинского назначения, большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров. А основа региональной системы здравоохранения — профессионалы, скромные, мужественные, надежные, настоящие герои», - отмечается в поздравлении.

Спикер областного парламента пожелал пензенским медработникам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, поддержки родных и близких, счастья, добра, благополучия и новых успехов.

Напомним, информагентство подготовило большой материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.