Гуляков: Конституция – закон широких возможностей

«Конституция — это закон широких возможностей. Это касается как самого процесса голосования, так и поправок», - цитирует его слова пресс-служба ЗакСобрания.

Александр Гуляков также отметил, что, по его мнению, весь пакет предложений по поправкам составлен очень грамотно.

«Повышенная социальная защищенность, неделимость наших границ, приоритет национального законодательства, признание божественной составляющей, защита семейных ценностей, признание сменяемости власти, расширение полномочий избирательных и представительных органов власти — все это наиважнейшие аспекты. Кроме того, высоко оцениваю поправку, дающую президенту право баллотироваться на очередной срок. Подчеркну, что это не обязанность, а только право», - сказал депутат областного парламента.

Он призвал пензенцев внимательно отнестись к информации, которая сегодня появляется в интернете.

«Идет мощный вброс фейков. Кто-то, к сожалению, не понимает, что информация может быть недостоверной. Нужно занимать очень принципиальную позицию в этом вопросе и доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул ректор ПГУ.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ начнется 25 июня и продлится до 1 июля. Узнать больше о том, как оно будет организовано и кто может принять в нем участие, можно в большом материале, подготовленном информагентством.