Фантазер? Пензенцы обсуждают причины ДТП на Южной поляне

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появился пост, автор которого просит откликнуться свидетелей аварии, произошедшей на перекрестке ул. Металлистов и Гоголя в Пензе.

«Произошло оно [ДТП] 20 июня в районе обеда. Водитель «УАЗа» утверждает, что в него въехали на задней передаче. Может, у кого-то запись регистратора есть?» - спрашивает пользователь Светлана.

На фото видно, что «УАЗ Патриот» уперся в иномарку Renault на повороте, на машинах нет серьезных повреждений.

«Так пусть он и доказывает это. По канону - кто сзади, тот и виноват», - поделился мнением подписчик Александр.

«У меня однажды тоже такой фантазер был. Только он задним ходом во дворе сдавал, а сказал, это я в него въехала. Хорошо, регистратор бы», - отметила пользователь Алена.

Официальной информации о произошедшем нет. Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения и следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.