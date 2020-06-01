Никишин поблагодарил медиков за труд, золотые руки и доброе сердце

«В этом году мы отмечаем наш профессиональный праздник в непростых условиях. Во время пандемии особенно ярко проявились ваши профессионализм, надежность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовой борьбы с опасной инфекцией, вы подтверждаете преданность выбранному делу, демонстрируете лучшие человеческие качества, проявляя мужество и стойкость, рискуя своим здоровьем ради спасения наших граждан. Безмерны слова благодарности и признательности вам!

Понимая ответственность, которую вы взяли на себя, государство приняло решение о дополнительной финансовой поддержке медперсонала, обеспечении его безопасности, оснащении больниц. Сохранение здоровья людей – одно из приоритетных направлений государственной политики страны. Второй год идет реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Перед медицинским сообществом стоят значимые, востребованные временем задачи. Убежден, что успешному их решению будут способствовать высокий профессионализм и мастерство наших медицинских работников!» - отмечается в поздравлении.

Министр отдельно поблагодарил ветеранов здравоохранения, которые по сей день передают знания и опыт молодым специалистам. Александр Никишин пожелал медработникам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

«Спасибо вам за ваш труд, золотые руки и доброе сердце!» - подчеркнул он.

Напомним, информагентство подготовило большой материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.