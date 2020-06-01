Белозерцев записал видеопоздравление с Днем медработника

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Утром 21 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter опубликовал видеопоздравление, адресованное медработникам.
«От всего сердца поздравляю медицинских работников региона с профессиональным праздником! От всех жителей говорю вам слова искренней благодарности! Вы в разное время спасали и спасаете сейчас тысячи жизней маленьких и взрослых пациентов. Здоровья вам и благополучия!» - подписал он запись.
В видеопоздравлении он отметил, что пензенскими медиками гордятся все жители региона, особенно те, кто находился на больничных койках и смог почувствовать тепло и заботу врачей, медсестер, фельдшеров, младшего медперсонала.
«Вы сделали все для того, чтобы этих людей поставить на ноги. Я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, чтобы вы сами были здоровы. Когда вы будете здоровы, тогда мы будем понимать, что у нас есть надежда на то, что если мы заболеем, мы обратимся к врачам и нас вылечат», - сказал губернатор.
От всего сердца поздравляю медицинских работников региона с профессиональным праздником! От всех жителей говорю вам слова искренней благодарности! Вы в разное время спасали и спасаете сейчас тысячи жизней маленьких и взрослых пациентов. Здоровья вам и благополучия! #Спасибоврачам pic.twitter.com/dtI081DnRe— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 21, 2020
Информагентство присоединяется к словам поздравления. Мы подготовили материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.