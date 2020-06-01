Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с Covid-19.

Как отмечается на сайте Кремля, работники российских медицинских и научных учреждений будут награждены «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского».

Кроме того, глава государства присвоил звание Героя труда пяти медработникам: главврачу инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка Денису Проценко, главврачу городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской ГКБ №29 Юлии Гаревской, главврачу московской ГКБ №52 Марьяне Лысенко и врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирине Коваль.