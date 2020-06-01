Стал известен прирост заболевших Covid-19 пензенцев на 21 июня

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о числе зараженных пензенцев на 21 июня.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 4307 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 83. При этом уже 3689 пациентов вылечилось, 34 скончалось.

Всего по России выявлено 584 680 случаев заражения, прирост за сутки составил 7 728 заболевших. 339 711 человек выздоровело, 8 111 пациентов скончалось.

Напомним, Пензенская область перешла на второй этап снятия ограничений. Документ подписал губернатор Иван Белозерцев. Несмотря на это, жителей призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену.