Россиянам рассказали, с каким стажем можно досрочно выйти на пенсию

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», - сказали в фонде.

При принятии решения о досрочном выходе на пенсию будут учитывать только страховой стаж. То есть службу в армии, декретный отпуск, время получения пособия по безработице в расчет брать не будут.