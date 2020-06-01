Россиянам рассказали, с каким стажем можно досрочно выйти на пенсию

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Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.
«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», - сказали в фонде.
При принятии решения о досрочном выходе на пенсию будут учитывать только страховой стаж. То есть службу в армии, декретный отпуск, время получения пособия по безработице в расчет брать не будут.