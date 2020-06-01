Пензенцам напоминают о необходимости мыть фрукты перед употреблением

Сезон фруктов, овощей и ягод в самом разгаре. На прилавках появляются сезонные продукты. А вместе с ними - первые случаи кишечных заболеваний. И дело не только в качестве продукции. Порой пензенцы забывают элементарное правило - прежде чем съесть купленные дары природы, нужно как следует их помыть.

Сочная, яркая палитра украсила прилавки небольших продуктовых рынков по всей Пензе. За свежими фруктами и овощами уже выстраиваются очереди. Люди стараются придерживаться мер предосторожности: маски на лице, социальная дистанция и самообслуживание при выборе продуктов - основные принципы посещения магазинов соблюдаются и здесь.

Продавцы за чистотой рабочих мест теперь следят в два, а то и в три раза тщательнее. Весы, калькулятор - все обрабатывается дезинфицирующими средствами. А еще каждые два часа меняют маски и чуть чаще - перчатки.

«Вот народ немножечко пройдет - обработаем, пройдет - обработаем. С утра - обязательно, каждый день. Вечером обязательно», - рассказала продавец Ирина Белова.

При этом продукция на прилавках не обрабатывается ничем. Поэтому любителям дегустировать товар не отходя от кассы может грозить не только новый коронавирус, но и всем известные «болезни грязных рук».

«Можно заразиться не только инфекционными, но и паразитарными заболеваниями. Наиболее часто это острые кишечные инфекции, дизентерия. Острая кишечная неустановленной этимиологии. Энтеровирусная инфекция. Клиника у любой острой кишечной инфекции, как и у энтеровирусной, может быть, как острая кишечная инфекция - рвота, понос, тошнота, температура. А энтеровирусная инфекция еще и характеризуется поражением верхних дыхательных путей», - рассказала врач-паразитолог центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Ирина Табакаева.

С немытыми продуктами в организм могут попасть эхинококки и альвеококки. При употреблении подгнивших ягод или фруктов есть опасность заразиться бактериальными инфекциями и стафилококком. Лесная земляника может грозить аскаридозом. Причем его инкубационный период может растянуться до года. Именно поэтому пренебрегать правилами личной гигиены сейчас недопустимо.

Врачи отмечают: в связи с распространением коронавирусной инфекции люди стали тщательнее и чаще мыть руки, более трепетно относиться к личной гигиене. Это отразилось и на статистике: примерно в два раза снизились заболеваемость острой кишечной инфекцией и в три раза - дизентерией. В регионе перестали фиксироваться вспышки заболеваний в организованных коллективах. Но при этом специалисты предупреждают - это не повод терять бдительность, сообщает телеканал «Экспресс».