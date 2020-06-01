В Пензенской области в ходе антинаркотической акции нашли два наркопритона

26 июня в Пензенской области завершится месячник по борьбе с наркотиками. Ежегодная акция направлена на то, чтобы сами жители региона активно включались в профилактическую работу.

С 26 мая об известных фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут сообщать на горячую линию. Как показывает практика, именно благодаря бдительности пензенцев раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков, возрастает.

«Поступило 80 сообщений на телефон доверия. Восемь уголовных дел возбуждено, привлечено 12 человек к административной ответственности за потребление, в том числе, в ходе акции найдено два наркопритона, как раз эта информация была получена от граждан. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела по факту незаконного вовлечения жителей региона в употребление наркотических средств», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Как сообщает телеканал "Экспресс", горячая линия будет работать до пятницы. По телефону 59-10-10 граждане могут сообщить информацию о распространении запрещенных веществ. По каждому обращению организуют проверку. Анонимность гарантируется.