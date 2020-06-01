Пензенцам рассказали, как потушить небольшой пожар самостоятельно

В тушении пожара и подручные средства хороши. Только знает об этом далеко не каждый житель. Для того, чтобы локализовать небольшое возгорание, к примеру, на кухне, необязательно держать дома огнетушитель. Как правильно потушить небольшой пожар самостоятельно, в формате прямого эфира пензенцам рассказали сотрудники МЧС.

Бытовой пожар как один из самых распространенных происходит в квартирах и домах россиян часто именно из-за банального разгильдяйства: непотушенная сигарета, старая электропроводка, забытый утюг. Но бывают случаи, когда максимально быстро владелец жилища имеет возможность потушить пожар самостоятельно, локализовать проблему на этапе возгорания. О том, как это сделать правильно, пензенцам рассказали сотрудники МЧС России по Пензенской области.

«В первую очередь, когда мы собираемся потушить электроприбор, если он все-таки воспламенился. По возможности максимально быстро обесточить квартиру и только тогда начинать тушить. Если вы видите, что не справляетесь с огнем, необходимо срочно сообщить в пожарную охрану по номеру 01 или 101», - советуют в управлении.

Пожарные признаются: статистика в этом году намного лучше, чем за аналогичный период 2019 - 1300 пожаров вместо 1800. Потушить небольшой очаг с легкостью можно столовой содой, которая при нагревании производит углекислый газ. Чем больше его, тем меньше кислорода поступает к огню, и шансы разгореться сводятся к нулю. Еще несколько домашних ингредиентов помогут локализовать возгорание - это соль и стиральный порошок, которыми необходимо просто засыпать пламя. Если же у вас есть огнетушитель, то самое главное, что необходимо помнить в экстремальной ситуации, - это правила пользования им.

«Выдергиваем чеку, руку нужно обязательно держать на рычаге. Далее берем шланг, направляем в место возгорания, в очаг возгорания и производим действие нажатием. Ни в коем случае нельзя держать огнетцшитель за низ и за какое-то другое место», - рассказал сотрудник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Пензенской области Дмитрий Сорокин.

Для борьбы с огнем можно использовать шерстяное одеяло, пальто, ковер или плед, который не горит. Накройте ими очаг возгорания и не поднимайте материал в течение, как минимум, пяти минут. Если же исход борьбы с огнем оказался не в вашу пользу, немедленно вызывайте пожарных по номерам 112, 01 или 101, напоминает телеканал «Экспресс».