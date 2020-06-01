В художественных школах Пензы летнее обучение проходит онлайн

Изучение формы, цвета и художественных приемов в режиме онлайн. Воспитанники пензенских детских художественных школ участвуют в пленэрах [работа на открытом воздухе] не выходя из дома.

К не совсем обычному формату летней практики преподаватели перешли в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Со своими учениками они уже несколько месяцев общаются в онлайн-режиме, и летнее обучение, традиционно проходившее на свежем воздухе, также изменится.

«Мы проводим в дистанционном формате. Предусмотрена копийная практика. Мы будем выбирать произведения, на которых написаны профессионально вода, море, небо, какие-то растения и животные. То есть будем давать задание на копирование», - рассказала заместитель директора детской художественной школы №3 г. Пензы Лариса Сергеева.

Преподаватели подберут картины для каждого класса отдельно. Кто-то будет практиковаться в живописи, кто-то - в натюрмортах, у других будет графика. Известно, что ученикам для зачета необходимо будет представить на онлайн-просмотр семь заданий. Даты начала и окончания летней практики в каждом учебном учреждении устанавливают самостоятельно. Известно, что и формат защиты дипломных работ в этом году будет проходить с соблюдением определенных правил, частично - в дистанционном формате, сообщает телеканал «Экспресс».