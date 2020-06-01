«Удача рыбака не прошла мимо». Белозерцев поделился фото улова

«Хейтеры скажут, что ненастоящая. Порыбачил в субботу после работы. Удача рыбака не прошла мимо! Карп!» - подписал он снимок.

Одна из подписчиц под ником ekaterina_orlova7654 в комментариях отметила, что это зеркальный карп, поймать которого - большая удача.

Ранее информагентство сообщало о том, что телеканал «Экспресс» готовит новый проект, посвященный, в том числе, и рыбалке, - «Новая фишка». В рамках программы зрителям также расскажут о других «фишках» Пензенской области, привлекательных для туристов.