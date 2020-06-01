В Пензе в рамках «Том Сойер Феста» отремонтируют дом на ул. Чкалова

Волонтеры фестиваля сохранения городской среды «Том Сойер Фест» (0+) выбрали дом для нового сезона. Это здание на ул. Чкалова, 2. Активистам не помешает коронавирус, поскольку на этом фестивале социальную дистанцию соблюдать возможно и единовременно присутствия большого количества людей он требует.

Фестиваль, призванный сохранить архитектурную старину, зародился в Самаре пять лет назад и такое название получил по эпизоду из повести Марка Твена, в котором книжный персонаж Том Сойер красил забор.

Идеология фестиваля - прежняя: активисты бесплатно ремонтируют деревянный дом, который официально не числится памятником, но способен показать современному человеку, какой была та, прежняя, уникальная и настоящая Пенза - с деревянным кружевом наличников. На доме, которому более ста лет, - следы самых разных эпох. Вот, например, железный держатель для флага с красными, революционным звездами - его активисты обязательно сохранят.

«Известно, что до революции эта усадьба принадлежала ветеринарному врачу Михалькову Сергею Федоровичу. Усадьба состояла из трех строений. До нашего времени сохранился единственный вот этот дом. Два других были утрачены, один - в 2013 году, другой - еще раньше. До революции в этом доме было горячее водоснабжение», - рассказал координатор фестиваля в Пензе Михаил Кириков.

За несколько лет фестиваль городской среды «Том Сойер Фест» вырос до общероссийских масштабов. Его хорошо знают в Самаре, Казани, Томске. В этом году - более 50 городов-участников. В Пензе фестиваль проходит во второй раз. Первым опытным экспонатом стал дом на Красной 12. В этом году, замечают ребята, капитальных работ с усилением фундамента не будет. Вместо них - замысловатые декоративные работы.

«Бревна будем по минимуму только шкурить и пропитывать маслом, специально заказываем масло. Также восстанавливать будем элементы наличников, они внизу подгнили. Заказываем дверь у профессиональных столяров, дверь - сложной работы, по историческим размерам, толщиной в шесть сантиметров. Сейчас такие двери уже не делают, специально заказывали доски, брус толщиной 80 миллиметров», - отметила координатор фестиваля Анна Морозова.

Для проведения работ понадобится сумма в 234 тысячи рублей. К сбору средств ребята подключили фонд «Внимание», сейчас внести свою лепту в сохранение исторического облика города может каждый. Тем более, как признаются волонтеры, сейчас все сложнее найти деревянный дом в Пензе, которому не угрожал бы снос. А по условиям фестиваля объект должен еще долгие годы быть на виду. Сейчас координаторы набирают команду единомышленников, первые заявки уже поступают. Самый популярный вопрос: нужно ли быть профессиональным строителем?

«Чтобы работать с нами, не нужно быть профессионалом, хотя если вы профессионал, это, конечно, плюс, безусловно, потому что нам нужны руки, любые руки, любые головы. Поработав один раз, я поняла, что это абсолютно адекватные, хорошие люди, что они делают хорошее дело, что я тоже хочу этим заниматься», - рассказала координатор фестиваля Наталья Дьячкова.

«Том Сойер Фест» в Пензе оказался одним из немногих фестивалей, которые из-за пандемии коронавируса не отменили. Работать можно небольшими группами, а сам праздник растягивается на весь осенне-летний сезон. К тому же, здесь всегда работают в масках. Новый сезон фестиваля городской среды стартует 18 июля по адресу улица Чкалова, 2. Завершатся работы в ноябре, сообщает телеканал "Экспресс".