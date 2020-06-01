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21.06.2020г.
В Пензе в рамках «Том Сойер Феста» отремонтируют дом на ул. Чкалова

В Пензе в рамках «Том Сойер Феста» отремонтируют дом на ул. Чкалова

Вс, 21.06.20 15:55
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Волонтеры фестиваля сохранения городской среды «Том Сойер Фест» (0+) выбрали дом для нового сезона. Это здание на ул. Чкалова, 2. Активистам не помешает коронавирус, поскольку на этом фестивале социальную дистанцию соблюдать возможно и единовременно присутствия большого количества людей он требует.

Фестиваль, призванный сохранить архитектурную старину, зародился в Самаре пять лет назад и такое название получил по эпизоду из повести Марка Твена, в котором книжный персонаж Том Сойер красил забор.

Идеология фестиваля - прежняя: активисты бесплатно ремонтируют деревянный дом, который официально не числится памятником, но способен показать современному человеку, какой была та, прежняя, уникальная и настоящая Пенза - с деревянным кружевом наличников. На доме, которому более ста лет, - следы самых разных эпох. Вот, например, железный держатель для флага с красными, революционным звездами - его активисты обязательно сохранят.

«Известно, что до революции эта усадьба принадлежала ветеринарному врачу Михалькову Сергею Федоровичу. Усадьба состояла из трех строений. До нашего времени сохранился единственный вот этот дом. Два других были утрачены, один - в 2013 году, другой - еще раньше. До революции в этом доме было горячее водоснабжение», - рассказал координатор фестиваля в Пензе Михаил Кириков.

За несколько лет фестиваль городской среды «Том Сойер Фест» вырос до общероссийских масштабов. Его хорошо знают в Самаре, Казани, Томске. В этом году - более 50 городов-участников. В Пензе фестиваль проходит во второй раз. Первым опытным экспонатом стал дом на Красной 12. В этом году, замечают ребята, капитальных работ с усилением фундамента не будет. Вместо них - замысловатые декоративные работы.

«Бревна будем по минимуму только шкурить и пропитывать маслом, специально заказываем масло. Также восстанавливать будем элементы наличников, они внизу подгнили. Заказываем дверь у профессиональных столяров, дверь - сложной работы, по историческим размерам, толщиной в шесть сантиметров. Сейчас такие двери уже не делают, специально заказывали доски, брус толщиной 80 миллиметров», - отметила координатор фестиваля Анна Морозова.

Для проведения работ понадобится сумма в 234 тысячи рублей. К сбору средств ребята подключили фонд «Внимание», сейчас внести свою лепту в сохранение исторического облика города может каждый. Тем более, как признаются волонтеры, сейчас все сложнее найти деревянный дом в Пензе, которому не угрожал бы снос. А по условиям фестиваля объект должен еще долгие годы быть на виду. Сейчас координаторы набирают команду единомышленников, первые заявки уже поступают. Самый популярный вопрос: нужно ли быть профессиональным строителем?

«Чтобы работать с нами, не нужно быть профессионалом, хотя если вы профессионал, это, конечно, плюс, безусловно, потому что нам нужны руки, любые руки, любые головы. Поработав один раз, я поняла, что это абсолютно адекватные, хорошие люди, что они делают хорошее дело, что я тоже хочу этим заниматься», - рассказала координатор фестиваля Наталья Дьячкова.

«Том Сойер Фест» в Пензе оказался одним из немногих фестивалей, которые из-за пандемии коронавируса не отменили. Работать можно небольшими группами, а сам праздник растягивается на весь осенне-летний сезон. К тому же, здесь всегда работают в масках. Новый сезон фестиваля городской среды стартует 18 июля по адресу улица Чкалова, 2. Завершатся работы в ноябре, сообщает телеканал "Экспресс". 

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С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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