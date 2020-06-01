Covid-19. В Заречном с 22 июня отменят ограничения по въезду по талонам

Как сообщил глава города Олег Климанов, соответствующее постановление будет подписано и вступит в силу с июня. Въезд по талону будет разрешен при наличии справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Срок давности анализа должен составлять не более двух дней.

В мэрии со ссылкой на Олега Климанова также пояснили, что «этот порядок коснется тех, кто въезжает в Заречный на продолжительный период, потому что условие нахождения всех въезжающих в течение 14 дней на самоизоляции сохраняется». Таким образом, ежедневно ездить по талону в закрытый город и обратно не получится. Такой порядок сохранится, как минимум, до 30 июня.