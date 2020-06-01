Диетолог рассказал, как очистить вкусовые рецепторы

Доктор медицинских наукьВасилий Генералов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что вкусовые рецепторы влияют на чувство насыщения. Если они работают неправильно, человек начинает переедать.

«Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, а чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям, поскольку ваш чек увеличивается», — пояснил Василий Генералов.

Он посоветовал отказаться от продуктов, вызывающих зависимость, чтобы восстановить чувствительность вкусовых рецепторов. К таким продуктам доктор медицинских наук отнес полуфабрикаты и фастфуд. Чтобы очистить рецепторы, он порекомендовал перейти на естественные продукты: мясо, яйца, рыбу и зеленые салаты. После этого привычные продукты, добавил Василий Генералов, будут казаться вкуснее.