Каменский район лидирует по числу новых случаев Covid-19 в регионе

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 21 июня.

По ее словам, случаев подтвержденного Covid-19 – 4307, из них за последние сутки выявили 83. Среди новых пациентов – 13 детей в возрасте от пяти месяцев до 16 лет, остальные заболевшие – взрослые.

Больше всего зараженных выявили в Каменском районе – 19 случаев за сутки, на втором месте – Пенза (+15), на третьем – Лунинский район (+13). В остальных муниципальных образованиях география выглядит так:

- Мокшанский район – 10;

- Колышлейский район – 7;

- Малосердобинский район – 4;

- Пачелмсий район – 2;

- Сердобский район – 5;

- Кузнецкий район – 2;

- Заречный – 1;

- Городищенский район – 2;

- Лопатинский район – 1;

- Пензенский район – 1;

-Бессоновский район – 1.

«Находится под наблюдением 5814 человек, снято с наблюдения – 17038. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 41944 человека, в лабораториях лечебной сети - 81923 человека», - сообщила пресс-секретарь губернатора.