Каменский район лидирует по числу новых случаев Covid-19 в регионе

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 21 июня.
По ее словам, случаев подтвержденного Covid-19 – 4307, из них за последние сутки выявили 83. Среди новых пациентов – 13 детей в возрасте от пяти месяцев до 16 лет, остальные заболевшие – взрослые.
Больше всего зараженных выявили в Каменском районе – 19 случаев за сутки, на втором месте – Пенза (+15), на третьем – Лунинский район (+13). В остальных муниципальных образованиях география выглядит так:
- Мокшанский район – 10;
- Колышлейский район – 7;
- Малосердобинский район – 4;
- Пачелмсий район – 2;
- Сердобский район – 5;
- Кузнецкий район – 2;
- Заречный – 1;
- Городищенский район – 2;
- Лопатинский район – 1;
- Пензенский район – 1;
-Бессоновский район – 1.
«Находится под наблюдением 5814 человек, снято с наблюдения – 17038. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 41944 человека, в лабораториях лечебной сети - 81923 человека», - сообщила пресс-секретарь губернатора.