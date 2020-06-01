Екатерина Варнава трогательно поздравила маму с Днем медработника

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в своем Instagram-аккаунте поздравила свою маму с Днем медицинского работника.

«Сегодня - особый день в моей семье... День медицинского работника - профессиональный праздник моей мамы. Моя мама - врач-терапевт и в свой пенсионный возраст продолжает лечить людей. Для нее это важно! Это ли не истинное призвание?! Я безумно тобой горжусь, мамуль! Восхищаюсь и бесконечно ценю твой труд!» - отметила девушка.

Она подчеркнула, что ценит труд каждого медработника, ведь представители этой профессии каждый день находятся на страже здоровья и жизней других людей.

«Это невероятная сила и смелость - спасать, лечить, оберегать здоровье общества, которое еще недавно не придавало должного значения вашей работе. Пожалуйста, не сомневайтесь те, кто решил связать свою жизнь с медициной ради благих намерений! Времена имеют свойства меняться, мнения меняются, но вы всегда будете нужны! Мы без вас никак. С большим уважением! С невероятной благодарностью! С праздником!» - написала Екатерина Варнава.

Подписчики в комментариях также поздравили маму актрисы и всех представителей сферы медицины с профессиональным праздником.