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21.06.2020г.
Екатерина Варнава трогательно поздравила маму с Днем медработника

Екатерина Варнава трогательно поздравила маму с Днем медработника

Вс, 21.06.20 16:19
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Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в своем Instagram-аккаунте поздравила свою маму с Днем медицинского работника.

«Сегодня - особый день в моей семье... День медицинского работника - профессиональный праздник моей мамы. Моя мама - врач-терапевт и в свой пенсионный возраст продолжает лечить людей. Для нее это важно! Это ли не истинное призвание?! Я безумно тобой горжусь, мамуль! Восхищаюсь и бесконечно ценю твой труд!» - отметила девушка.

Она подчеркнула, что ценит труд каждого медработника, ведь представители этой профессии каждый день находятся на страже здоровья и жизней других людей.

«Это невероятная сила и смелость - спасать, лечить, оберегать здоровье общества, которое еще недавно не придавало должного значения вашей работе. Пожалуйста, не сомневайтесь те, кто решил связать свою жизнь с медициной ради благих намерений! Времена имеют свойства меняться, мнения меняются, но вы всегда будете нужны! Мы без вас никак. С большим уважением! С невероятной благодарностью! С праздником!» - написала Екатерина Варнава. 

Подписчики в комментариях также поздравили маму актрисы и всех представителей сферы медицины с профессиональным праздником.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CBr53U4CJhf/
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В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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