В Москве состоялся парад Победы

24 июня в Москве на Красной площади прошел Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает ТАСС, в этом году в мероприятии задействовали около 14 тыс. военнослужащих. Парад принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, а им командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

По Красной площади прошли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. По традиции, первой на площадь вышла рота барабанщиков. За ними проследовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.

Историческую часть парада открыли знаменные группы, они пронесли перед трибунами штандарты 10 фронтов. Затем на брусчатке появились военнослужащие, одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, прошли расчеты народного ополчения, казаков и материально-технического обеспечения.

По Красной пощади проехали легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники прошли в составе механизированной колонны. Наряду с уже известными боевыми машинами по площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники.

Парад завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. Авиация, взлетевшая с восьми аэродромов России, пролетела над Красной площадью в составе 16 групп. Штурмовики Су-25 нарисовали в небе над Красной площадью российский триколор дымами красного, голубого и белого цветов.

Ранее в Пензенской области было принято решение о перенесении парада из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу. Несмотря на то, что мероприятие в регионе не состоится, пензенцы и жители области будут отдыхать в этот день. Трансляцию парада Победы можно посмотреть ЗДЕСЬ.