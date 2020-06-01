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25.06.2020г.
Три пензенца попались на продаже шпионской техники

Три пензенца попались на продаже шпионской техники

Ср, 24.06.20 13:10
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Трех жителей Пензы осудили за незаконное производство и сбыт шпионских средств.

Установлено, что в январе мужчина обратился к пензенцу для того, чтобы тот установил в операционную систему телефона программу для получения удаленного доступа к информации в нем за вознаграждение. Горожанин согласился и связался с генеральным директором одной из компаний. Программист, который трудился в этой фирме, выполнил просьбу клиента. Заказчик заплатил им 60 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, лицензии для работы со шпионской техникой у дельцов не было.

Кроме того, в декабре прошлого года к генеральному директору и программисту той же организации обратилась пензячка для того, что те помогли установить аудиорегистратор для «прослушки» членов ее семьи. За это она заплатила мужчинам 15 тыс. рублей.

Незаконные действия выявили сотрудники регионального УФСБ. По материалам управления было возбуждено уголовное дело. Пензенцы признали свою вину и подали ходатайства о назначении им штрафа.

Руководителю и программисту фирмы присудили выплатить по 60 тыс. рублей, а третьему соучастнику – 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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