Три пензенца попались на продаже шпионской техники

Установлено, что в январе мужчина обратился к пензенцу для того, чтобы тот установил в операционную систему телефона программу для получения удаленного доступа к информации в нем за вознаграждение. Горожанин согласился и связался с генеральным директором одной из компаний. Программист, который трудился в этой фирме, выполнил просьбу клиента. Заказчик заплатил им 60 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, лицензии для работы со шпионской техникой у дельцов не было.

Кроме того, в декабре прошлого года к генеральному директору и программисту той же организации обратилась пензячка для того, что те помогли установить аудиорегистратор для «прослушки» членов ее семьи. За это она заплатила мужчинам 15 тыс. рублей.

Незаконные действия выявили сотрудники регионального УФСБ. По материалам управления было возбуждено уголовное дело. Пензенцы признали свою вину и подали ходатайства о назначении им штрафа.

Руководителю и программисту фирмы присудили выплатить по 60 тыс. рублей, а третьему соучастнику – 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.