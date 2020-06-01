Юные пензенцы поучаствовали во всероссийской акции «Я рисую»

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Площадь Победы превратилась в импровизированный холст, на котором дети при помощи мела выразили свое представление о мирной и спокойной жизни без войны. Маленькие жители города изобразили на асфальте символы мирной жизни.
«Мы рисуем Землю. Своим рисунком мы хотим сказать, что уже 75 лет страны живут мира и согласии. Кроме глобуса мы еще добавим надпись «75 лед Победы!»», - поделились юные участницы акции Кира и Елизавета.
Напомним, 24 июня объявили нерабочим днем. В этот в Пензе проходит ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.