Юные пензенцы поучаствовали во всероссийской акции «Я рисую»

Юные пензенцы внесли свой вклад в празднование Года памяти и славы, приняв участие во всероссийской акции «Я рисую».

Площадь Победы превратилась в импровизированный холст, на котором дети при помощи мела выразили свое представление о мирной и спокойной жизни без войны. Маленькие жители города изобразили на асфальте символы мирной жизни.

«Мы рисуем Землю. Своим рисунком мы хотим сказать, что уже 75 лет страны живут мира и согласии. Кроме глобуса мы еще добавим надпись «75 лед Победы!»», - поделились юные участницы акции Кира и Елизавета.

Напомним, 24 июня объявили нерабочим днем. В этот в Пензе проходит ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.