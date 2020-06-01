В Пензенской области в жутком ДТП погибла девушка – ГИБДД

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия случилась в 00:30 на автодороге «Тамбов-Пенза». Столкнулись две отечественные легковушки под управлением парней 22 и 27 лет. В результате аварии 27-летняя пассажирка «двенадцатой» скончалась на месте, обоих водителей, госпитализировали с травмами. Остальных пассажиров – 18-летнюю девушку, 22-летнего парня и 34-летнего мужчину – отпустили после оказания помощи.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

Инспекторы просят автолюбителей соблюдать правила дорожно движения, следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.