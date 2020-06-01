У памятника Победы в Пензе торжественно выпустили белых голубей

Жители Пензы приняли участие во всероссийских мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы.

Начиная с 11:00, артисты радовали горожан музыкой в рамках акции «Победный марш». Концерты проходили в трех точках Пензы - в сквере «Журавли», у памятника Победы и рядом с монументом «Росток».

Центральным событием стала «Весть победы», которая прошла в 12:00. Все предприятия, громкоговорители и колокола областного центра наполнили город гудками и звоном, а после на площади Победы у Монумента воинской и трудовой славы выпустили белых голубей. Это мероприятие почтил своим присутствием ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев.

Напомним, 24 июня пензенцы присоединились к мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, жители смастерили бумажных голубей, а юные горожане поучаствовали во всероссийской акции «Я рисую».