Covid-19. Мокшанский район лидирует по количеству новых зараженных

Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о географии распространения коронавируса на 24 июня.

Как сообщила пресс-секретарь, в регионе прирост за сутки составил 72 случая. Из них наибольшее количество пациентов – жители Мокшанского района. Здесь – 16 новых заболевших. На втором месте – Каменский район, где положительные тесты на Covid-19 получили 15 человек. Третья по количеству зараженных оказалась Пенза, в которой обнаружили 13 новых пациентов. 12 новых больных коронавирусом – жители Белинского района, пять – Сердобского. Три пациента – из Башмаковского района, по два – из Тамалинского, Городищенского и Шемышейского районов. Наименьшее количество пациентов – в Пачелмском и Пензенском районах. Здесь – по одному зараженному.

По словам Дины Черемушкиной, среди пациентов есть ребенок четырех лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 43409 человек, а в лабораториях лечебной сети - 85859 пациентов», - пояснила пресс-секретарь.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 4523 жителя, 4077 пациентов вылечилось, 36 скончалось. Пензенцев просят носить маску, мыть руки с мылом и ограничить личные контакты для снижения рисков заражения.