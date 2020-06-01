Сделанные руками пензенцев бумажные голуби украсили скверы города

Символы 75-летия великой Победы приземлились на ветки деревьев и кустарников в сквере «Журавли» на улице Пионерской.

«Это самая замечательная, сама добрая птица мира. В честь парада в этом сквере, который тоже посвящен Победе в Великой Отечественной войне мы провели эту акцию. Работники учреждений культу своими руками сделали голубей мира из бумаги и раздают всем желающим, чтобы они могли украсить деревья», - отметила один из организаторов акции Лисушкина Светлана.

В тоже время в центре города в скверах «Дениса Давыдова» и «Копилка пословиц» был проведен мастер-класс по изготовлению бумажных голубей, которые украсили растительность Пензы. Ранее фигурку птицы сделал губернатор региона Иван Белозерцев.

Мэр города Андрей Лузгин также принял участие в этой акции вместе с горожанами. Он отметил, что весь 2020 год является памятным, мероприятия в честь 75-летия победы стартовали еще в январе.

«9 мая мы не смогли отметить в традиционном для нас формате. 24 июня, в этот день 75 лет назад прошел первый парад Победы в Москве на Красной площади. К сожалению, и этот день мы проводим в достаточно ограниченном формате, однако, мероприятия проходят в том числе и онлайн», - подчеркнул он.

Глава горадминистрации выразил надежду на то, что другие события еще удастся отметить традиционно.

«Впереди нас ждет шествие Бессмертного полка 26 июля и День города в сентябре», - добавил он.

Напомним, 24 июня объявили выходным днем. В этот в Пензе проходит ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, жители уже запустили в небо белых голубей, а юные горожане успели поучаствовать в акции «Я рисую».