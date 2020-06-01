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25.06.2020г.
Сделанные руками пензенцев бумажные голуби украсили скверы города

Сделанные руками пензенцев бумажные голуби украсили скверы города

Ср, 24.06.20 14:34
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В рамках всероссийской акции «Голубь мира» Пензу украсили бумажными птицами.

Символы 75-летия великой Победы приземлились на ветки деревьев и кустарников в сквере «Журавли» на улице Пионерской.

«Это самая замечательная, сама добрая птица мира. В честь парада в этом сквере, который тоже посвящен Победе в Великой Отечественной войне мы провели эту акцию. Работники учреждений культу своими руками сделали голубей мира из бумаги и раздают всем желающим, чтобы они могли украсить деревья», - отметила один из организаторов акции Лисушкина Светлана.

В тоже время в центре города в скверах «Дениса Давыдова» и «Копилка пословиц» был проведен мастер-класс по изготовлению бумажных голубей, которые украсили растительность Пензы. Ранее фигурку птицы сделал губернатор региона Иван Белозерцев.

Мэр города Андрей Лузгин также принял участие в этой акции вместе с горожанами. Он отметил, что весь 2020 год является памятным, мероприятия в честь 75-летия победы стартовали еще в январе.

«9 мая мы не смогли отметить в традиционном для нас формате. 24 июня, в этот день 75 лет назад прошел первый парад Победы в Москве на Красной площади. К сожалению, и этот день мы проводим в достаточно ограниченном формате, однако, мероприятия проходят в том числе и онлайн», - подчеркнул он.

Глава горадминистрации выразил надежду на то, что другие события еще удастся отметить традиционно.

«Впереди нас ждет шествие Бессмертного полка 26 июля и День города в сентябре», - добавил он.

Напомним, 24 июня объявили выходным днем. В этот в Пензе проходит ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, жители уже запустили в небо белых голубей, а юные горожане успели поучаствовать в акции «Я рисую».

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В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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