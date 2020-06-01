На параде Победы через дуло танка запустили камеру

Во время видеотрансляции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые применили спецэффекты - через дуло танка запустили камеру и показали вид боевой машины изнутри.

Как сообщает телеканал «360», камера, которая передает изображение на экран, попала внутрь танка. На экране появляются ноги командира экипажа бронированной машины, который стоит, высунувшись из люка башни, и приветствует участников праздничного мероприятия.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 15 тысяч военных, 225 единиц вооружения и военной техники и 75 самолетов и вертолетов. Посетить грандиозное событие поспешили и лидеры некоторых иностранных государств.

Трансляцию парада Победы можно посмотреть ЗДЕСЬ.