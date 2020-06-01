Белозерцев об уничтоженном граффити: Ангел вернется в Пензу и раскроет свои крылья

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на ситуацию со снесенным зданием, на котором было изображено граффити-благодарность медикам.

Глава региона отметил в своем instagram-аккаунте, что так же, как и многие жители города, возмущен уничтожением арт-объекта, посвященного врачам.

«Оправдание, что здание находилось в плане на снос, критики не выдерживает. Нужно быть, в первую очередь, человеком, понимать этическую сторону вопроса», - подчеркнул он.

Губернатор сообщил о своем поручении мэрии выбрать новое место для создания этого граффити. По его словам, художнику обеспечат все возможности для возрождения арт-объекта на другой площадке.

«Ангел вернется в Пензу и раскроет свои крылья. С нетерпением жду, когда мы с вами сможем любоваться этим произведением искусства вместе!» - резюмировал Иван Белозерцев.

Некоторые пользователи предложили нарисовать граффити-благодарность в районе монумента «Росток».

Напомним, о сносе стало известно 23 июня из соцсетей. Жители города в недоумении от случившегося. Автор работы Алексей Февралев сообщил, что сможет создать аналогичный арт в другом месте.