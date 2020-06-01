С завтрашнего дня пензенцы смогут голосовать по поправкам в Конституцию

С 25 июня в Пензенской области, как и во всех регионах страны, стартует голосование (18+) по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Так, избиратели смогут проголосовать с 25 по 30 июня с 9:00 до 15:00, а 1 июля - с 8:00 до 20:00.

Каждый участник сможет выразить только собственное мнение, голосование за других лиц не допускается.

Напомним, на каждом избирательном участке будут обеспечены меры профилактики для борьбы с коронавирусом: пензенцам будут измерять температуру, обрабатывать руки антисептиком и выдавать индивидуальные средства защиты.