В Пензе развернули огромное Знамя Победы

В Пензе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня провели церемонию выноса Знамени Победы.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, у Монумента воинской и трудовой Славы под звуки военного марша волонтеры развернули красный стяг – символ величия советского народа-победителя. Кроме того, по поручению губернатора региона Ивана Белозерцева в школы области передали более трехсот копий Знамени Победы.

Ранее стало известно, что в регионе из-за неблагоприятной эпидобстановки отложили проведение парада Победы. Однако пензенцы смогли поучаствовать в различных мероприятиях. Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.