Путин рассказал, почему парад Победы прошел именно 24 июня

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Президент РФ Владимир Путин пояснил, почему парад Победы перенесли именно на 24 июня.
«Когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа», - отметил глава государства.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости, в этот день президент РФ вручил государственные премии за выдающиеся достижения россиян в различных сферах. Он напомнил, что ровно 75 лет назад, 24 июня состоялся легендарный парад Победы. Во время приема в Кремле Путин произнес тост в честь фронтовиков, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Он добавил, что россияне будут всегда помнить тех, кому не удалось выжить в этой войне.
Напомним, в Пензенской области перенесли проведение парада Победы. Трансляцию мероприятия, которое прошло в Москве на Красной площади, можно увидеть здесь.