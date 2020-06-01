Пензенец шиковал на деньги с «кредитки» матери знакомого – УМВД

В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 52-летняя пензячка.

Правоохранителям женщина рассказала, что с ее кредитной карты списались 70 тыс. рублей. Она уточнила, что информацию о своем банковском счете никому не говорила. Пропажу денег горожанка обнаружила, когда увидела в чеке, что кто-то пользовался ее картой: оплачивал такси, доставку еды и другое.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Пензы. Он признался в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам молодого человека, в апреле сын владелицы карты привязал «кредитку» к номеру телефона подозреваемого. Парень воспользовался случаем и в течение двух месяцев пользовался чужими деньгами по своему усмотрению.

По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело. Пензенцу может грозить до шести лет тюрьмы.