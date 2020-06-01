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25.06.2020г.
В Пензе начали открываться кафе, небольшие магазины и музеи

В Пензе начали открываться кафе, небольшие магазины и музеи

Ср, 24.06.20 20:45
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В Пензе открылись летние веранды, кафе, музеи, библиотеки и непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. По чему из этого списка горожане соскучились больше всего? И готовы ли в ресторанах и кафе соблюдать социальную дистанцию?

Летние кафе разрываются между двумя очевидными крайностями: желанием накормить как можно больше людей и необходимостью обеспечить социальную дистанцию. А ведь для нее требуются дополнительные квадратные метры. Пока гостям можно находиться только снаружи, на свежем воздухе.

«Мы сделали расстановку на летних площадках с учетом социальной дистанции в полтора метра. Наш персонал работает в масках, постоянно обрабатываем все антисептическими средствами. Гости с пониманием относятся к ограничениям», - рассказала управляющая рестораном Анастасия Лапырева.

А вот за одеждой теперь можно зайти внутрь крупных магазинов. Правда пустить вас могут не сразу: для каждого помещения рассчитывают свое предельное количество человек на квадратный метр. Непродовольственный магазин может открыться, если его площадь менее восьмисот квадратных метров и есть отдельный вход. И, конечно, также как и везде - там должны быть антисептики и действовать масочный режим.

В сомнениях сейчас горожане прохаживаются и возле музеев. После продолжительного перерыва, экспонаты, которым сотни лет, снова готовы к встрече с людьми. Маски гостям в литературном музее готовы выдавать, но в небольших залах появились дополнительные ограничения.

«На одного посетителя - 25 квадратных метров, поэтому этот зал максимально может посетить всего шесть человек. Помещения в нашем музее достаточно небольшие. Мы стараемся разделить экскурсии, но от этого они будут не менее интересны», - поделилась генеральный директор «Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева.

Сейчас в Пензе уже открыты зоопарки, гостиницы, салоны красоты, организации дополнительного образования для взрослых, рынки, ярмарки и библиотеки. Впереди у области третий, последний, этап смягчения мер. Когда он наступит - напрямую зависит от количества зараженных, а значит и от того, насколько каждый внимателен к своему здоровью, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
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