В Пензе начали открываться кафе, небольшие магазины и музеи

В Пензе открылись летние веранды, кафе, музеи, библиотеки и непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. По чему из этого списка горожане соскучились больше всего? И готовы ли в ресторанах и кафе соблюдать социальную дистанцию?

Летние кафе разрываются между двумя очевидными крайностями: желанием накормить как можно больше людей и необходимостью обеспечить социальную дистанцию. А ведь для нее требуются дополнительные квадратные метры. Пока гостям можно находиться только снаружи, на свежем воздухе.

«Мы сделали расстановку на летних площадках с учетом социальной дистанции в полтора метра. Наш персонал работает в масках, постоянно обрабатываем все антисептическими средствами. Гости с пониманием относятся к ограничениям», - рассказала управляющая рестораном Анастасия Лапырева.

А вот за одеждой теперь можно зайти внутрь крупных магазинов. Правда пустить вас могут не сразу: для каждого помещения рассчитывают свое предельное количество человек на квадратный метр. Непродовольственный магазин может открыться, если его площадь менее восьмисот квадратных метров и есть отдельный вход. И, конечно, также как и везде - там должны быть антисептики и действовать масочный режим.

В сомнениях сейчас горожане прохаживаются и возле музеев. После продолжительного перерыва, экспонаты, которым сотни лет, снова готовы к встрече с людьми. Маски гостям в литературном музее готовы выдавать, но в небольших залах появились дополнительные ограничения.

«На одного посетителя - 25 квадратных метров, поэтому этот зал максимально может посетить всего шесть человек. Помещения в нашем музее достаточно небольшие. Мы стараемся разделить экскурсии, но от этого они будут не менее интересны», - поделилась генеральный директор «Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева.

Сейчас в Пензе уже открыты зоопарки, гостиницы, салоны красоты, организации дополнительного образования для взрослых, рынки, ярмарки и библиотеки. Впереди у области третий, последний, этап смягчения мер. Когда он наступит - напрямую зависит от количества зараженных, а значит и от того, насколько каждый внимателен к своему здоровью, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.