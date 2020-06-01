Иван Белозерцев посетил новый музей поисковых отрядов в Пензе

В Пензе на базе молодежного центра «Юность» состоялось открытие музея поисковых отрядов региона. Экспозиция - уникальная. Ее составили находки, сделанные на местах сражений Великой Отечественной войны, при чем не только на территории России.

Небольшой по площади бывший лекционный зал молодежного центра «Юность» теперь в деталях может рассказать о некоторых событиях Великой Отечественной войны. Пространство в 60 квадратных метров пензенские поисковики сумели превратить в уникальный музей, подобных которому в регионе не было и нет.

При разработке дизайн-проекта изучался опыт подобных экспозиций в Городах-героях Севастополе и Минске. Но главное, что большую часть экспозиции составляют находки местных поисковых отрядов. Чтобы по крупицам восстановить и рассказать подрастающим поколениям истории сражений или подвигов отдельных красноармейцев, хранители памяти вели раскопки на Смоленщине, в Новгородской области, в Новороссийске, Севастополе и Беларуси.

В музее нашлось место и диораме. Она запечатлела встречное сражение. Наши танки против немецких самоходок, красноармеец и солдат Вермахта сошлись в рукопашном бою. Кстати, за победу, что называется, «на кулаках» у немцев был предусмотрен отдельный знак отличия - настолько крепкими и стойкими были советские бойцы. Осматривая витрину с предметами вооружения, найденными на территории Орловской области, губернатор вспомнил, как в детстве находил боеприпасы времен Великой Отечественной буквально рядом со своим домом.

«Ленты пулеметные пустые, но вот винтовок мы не находили», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Музей пензенских поисковых отрядов рассчитан на посещение малыми экскурсионными группами. Не только из-за площади помещения, но и для того, чтобы каждый гость, изучив детали, смог по-настоящему проникнуться поисковой работой и понять, какой ценой далась нашей Родине Великая Победа.

«Ту работу, которую вы проводите, которую проводят вместе с вами ваши ребята - трудно переоценить. Такой музей создали в короткие сроки. Он великолепный! Спасибо, что президент России поддерживает подобные проекты грантами», - отметил Иван Белозерцев.

Создание музея поисковиков стало возможным благодаря президентскому гранту. По завершении экскурсии губернатор встретился с поисковиками за круглым столом. В ходе беседы Иван Белозерцев поручил ответственным ведомствам включить новый музей в туристический маршрут Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.