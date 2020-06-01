print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+15 оС

$ 68 р

€ 77 р

6:55
25.06.2020г.
В девяти районах Пензенской области появятся памятники советским летчикам

В девяти районах Пензенской области появятся памятники советским летчикам

Ср, 24.06.20 23:52
Просмотров: 252
Пензенские поисковики в рамках проекта «Наследники победителей» открывают памятники летчикам, которые погибли в авиакатастрофах на территории нашего региона. В течение года они устанавливали фамилии бойцов и командиров летных экипажей и выявляли неучтенные захоронения. В селе Сосновка Бессоновского района таких оказалось несколько.

Пензенские поисковики в рамках проекта «Наследники победителей» открывают памятники летчикам, которые погибли в авиакатастрофах на территории нашего региона. В течение года они устанавливали фамилии бойцов и командиров летных экипажей и выявляли неучтенные захоронения. В селе Сосновка Бессоновского района таких оказалось несколько.

«Три обелиска неприметные на сельском кладбище стоят, под ними летчики военные уже лет 70 лежат. О них не помнят их родные, а может нет уж их давно и лишь сельчане беспокойно их вспоминают все равно», - рассказала ученица 6 «б» класса школы села Сосновка Арина Степашина.

Местные школьники читают стихи своих же преподавателей, которые посвящали проникновенные строки погибшим участникам Великой Отечественной войны. Еще зимой их братские могилы на сосновском кладбище были обозначены фанерными красными пирамидками.

«Мы сохраняли эти памятники как могли. Каждый год девятого мая учащиеся и сотрудники проводили «Вахту Памяти» (0+)», - пояснила председатель совета ветеранов Сосновского сельсовета Бессоновского района Зинаида Епифанова.

Теперь там стоят памятники. Их изготовили на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Наследники победителей». Во время поисковой работы удалось установить имена двух неизвестных героев - это летчики 694 штурмового авиационного полка 257 отдельной смешанной авиационной дивизии - техник-лейтенант Александр Аладьев и младший лейтенант Глеб Штильке. Они погибли при крушении самолета Ил-2 в 1944 году. Кроме того, стало известно о захоронении в селе уроженца республики Татарстан Сергея Гребнева - он умер от ран в 46-м. Где лежит летчик - пока не ясно, а это значит, что исследовательская работа продолжится.

«На территории Пензенской области располагался десятый запасной артиллерийский полк и было несколько аэродромов. Один из них находился в селе Мертовщина данного района, и в общем то тогда и подумали, а какой масштаб», - отметила председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Лариса Казакова.

Фамилии и все данные бойцов определяли при помощи открытых баз данных, а еще поисковики дважды посещали Центральный архив Министерства обороны в Подольске. Помогали и местные жители, которые знали, что на их земле захоронены члены экипажа шестой Гвардейской Штурмовой Авиационной Запорожской дивизии: Сергей Кузнецов и Иван Старосельцев. О последнем информации больше остальных, еще в советское время удалось связаться с его женой - она то и описала боевой путь героя и даже выслала его фотографию. Письмо до сих пор хранится в школьном музее.

«Там есть очень интересный случай: как был сбит их самолет, и они с напарником упали на территории, оккупированной немцами. В течении нескольких суток боевые товарищи пробирались оттуда по ночам. Самолет пришлось взорвать, чтобы немцы подумали, что они погибли. Очень интересное было письмо!» - сообщила учитель математики школы села Сосновка Мария Бахмутова.

В Сосновке на средства гранта установили два памятника и информационный дорожный знак - такие появятся еще в девяти районах. В завершение проекта «Наследники победителей» поисковики планируют выпустить книгу, рабочее название которой «Ушедшие в Сурское небо», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
На «Экспрессе» рассказали о голосовании за «Город трудовой доблести»
05:45
Опасна ли дружба ребенка со старшими ребятами? Ответит психолог из Пензы
04:43
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс