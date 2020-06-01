В девяти районах Пензенской области появятся памятники советским летчикам

Пензенские поисковики в рамках проекта «Наследники победителей» открывают памятники летчикам, которые погибли в авиакатастрофах на территории нашего региона. В течение года они устанавливали фамилии бойцов и командиров летных экипажей и выявляли неучтенные захоронения. В селе Сосновка Бессоновского района таких оказалось несколько.

Пензенские поисковики в рамках проекта «Наследники победителей» открывают памятники летчикам, которые погибли в авиакатастрофах на территории нашего региона. В течение года они устанавливали фамилии бойцов и командиров летных экипажей и выявляли неучтенные захоронения. В селе Сосновка Бессоновского района таких оказалось несколько.

«Три обелиска неприметные на сельском кладбище стоят, под ними летчики военные уже лет 70 лежат. О них не помнят их родные, а может нет уж их давно и лишь сельчане беспокойно их вспоминают все равно», - рассказала ученица 6 «б» класса школы села Сосновка Арина Степашина.

Местные школьники читают стихи своих же преподавателей, которые посвящали проникновенные строки погибшим участникам Великой Отечественной войны. Еще зимой их братские могилы на сосновском кладбище были обозначены фанерными красными пирамидками.

«Мы сохраняли эти памятники как могли. Каждый год девятого мая учащиеся и сотрудники проводили «Вахту Памяти» (0+)», - пояснила председатель совета ветеранов Сосновского сельсовета Бессоновского района Зинаида Епифанова.

Теперь там стоят памятники. Их изготовили на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Наследники победителей». Во время поисковой работы удалось установить имена двух неизвестных героев - это летчики 694 штурмового авиационного полка 257 отдельной смешанной авиационной дивизии - техник-лейтенант Александр Аладьев и младший лейтенант Глеб Штильке. Они погибли при крушении самолета Ил-2 в 1944 году. Кроме того, стало известно о захоронении в селе уроженца республики Татарстан Сергея Гребнева - он умер от ран в 46-м. Где лежит летчик - пока не ясно, а это значит, что исследовательская работа продолжится.

«На территории Пензенской области располагался десятый запасной артиллерийский полк и было несколько аэродромов. Один из них находился в селе Мертовщина данного района, и в общем то тогда и подумали, а какой масштаб», - отметила председатель регионального отделения «Поисковое движение России» Лариса Казакова.

Фамилии и все данные бойцов определяли при помощи открытых баз данных, а еще поисковики дважды посещали Центральный архив Министерства обороны в Подольске. Помогали и местные жители, которые знали, что на их земле захоронены члены экипажа шестой Гвардейской Штурмовой Авиационной Запорожской дивизии: Сергей Кузнецов и Иван Старосельцев. О последнем информации больше остальных, еще в советское время удалось связаться с его женой - она то и описала боевой путь героя и даже выслала его фотографию. Письмо до сих пор хранится в школьном музее.

«Там есть очень интересный случай: как был сбит их самолет, и они с напарником упали на территории, оккупированной немцами. В течении нескольких суток боевые товарищи пробирались оттуда по ночам. Самолет пришлось взорвать, чтобы немцы подумали, что они погибли. Очень интересное было письмо!» - сообщила учитель математики школы села Сосновка Мария Бахмутова.

В Сосновке на средства гранта установили два памятника и информационный дорожный знак - такие появятся еще в девяти районах. В завершение проекта «Наследники победителей» поисковики планируют выпустить книгу, рабочее название которой «Ушедшие в Сурское небо», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.