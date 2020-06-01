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25.06.2020г.
Сотрудники крупных предприятий региона смогут проголосовать на рабочем месте

Сотрудники крупных предприятий региона смогут проголосовать на рабочем месте

Чт, 25.06.20 00:50
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Стать участниками голосования за поправки в Конституцию прямо на рабочем месте смогут сотрудники крупных предприятий региона. Такая возможность появится у тех, кто уже оформил открепительные заявления. Они позволят в определенный день и время сделать исторический выбор.

Просторная переговорная готова к преображению. Небольшой участок для голосования откроется здесь уже в четверг. Сейчас в кабинете объясняют, как правильно заполнить избирательный бюллетень, а работники уже рассуждают о будущих поправках.

«Я считаю, что дети являются приоритетом государственной политики. Я сам как отец двоих детей считаю, что наше будущее - это дети, которые воспитываются, растут в государстве, которое защищает их права, дает образование, медицину», - пояснил специалист по охране труда предприятия по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны Ярослав Дранковский.

«Поправки, которые могут быть внесены в Конституцию и за которые мы голосуем, сделаны для людей. Одна из поправок, которую, я поддерживаю в Конституции - это приравнивание уровня жизни к МРОТ. Я считаю, что это очень важная поправка, которая несет социальную гарантию и защиту людям, работающим на предприятиях. Не на всех предприятиях Пензенской области люди получают зарплату, приравненную к МРОТу. Считаю, что это поправка как-то поправит ситуацию», - рассказал начальник цеха предприятия по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны Александр Николаев.

Участки для голосования будут организованы почти на каждом предприятии региона. Это, по словам самих сотрудников, очень удобно.

«Люди, которые оформили открепление будут по очереди проходить к кабинке и голосовать. Таким образом, мы сможем снизить нагрузку на избирательные участки», - рассказал пресс-секретарь регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Сергей Долженков.

Чтобы на самих предприятиях не допустить скопления людей у избирательных участков, будет составлен график. Кампания по голосованию за поправки в Конституцию страны завершится первого июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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