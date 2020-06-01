Сотрудники крупных предприятий региона смогут проголосовать на рабочем месте

Стать участниками голосования за поправки в Конституцию прямо на рабочем месте смогут сотрудники крупных предприятий региона. Такая возможность появится у тех, кто уже оформил открепительные заявления. Они позволят в определенный день и время сделать исторический выбор.

Просторная переговорная готова к преображению. Небольшой участок для голосования откроется здесь уже в четверг. Сейчас в кабинете объясняют, как правильно заполнить избирательный бюллетень, а работники уже рассуждают о будущих поправках.

«Я считаю, что дети являются приоритетом государственной политики. Я сам как отец двоих детей считаю, что наше будущее - это дети, которые воспитываются, растут в государстве, которое защищает их права, дает образование, медицину», - пояснил специалист по охране труда предприятия по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны Ярослав Дранковский.

«Поправки, которые могут быть внесены в Конституцию и за которые мы голосуем, сделаны для людей. Одна из поправок, которую, я поддерживаю в Конституции - это приравнивание уровня жизни к МРОТ. Я считаю, что это очень важная поправка, которая несет социальную гарантию и защиту людям, работающим на предприятиях. Не на всех предприятиях Пензенской области люди получают зарплату, приравненную к МРОТу. Считаю, что это поправка как-то поправит ситуацию», - рассказал начальник цеха предприятия по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны Александр Николаев.

Участки для голосования будут организованы почти на каждом предприятии региона. Это, по словам самих сотрудников, очень удобно.

«Люди, которые оформили открепление будут по очереди проходить к кабинке и голосовать. Таким образом, мы сможем снизить нагрузку на избирательные участки», - рассказал пресс-секретарь регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Сергей Долженков.

Чтобы на самих предприятиях не допустить скопления людей у избирательных участков, будет составлен график. Кампания по голосованию за поправки в Конституцию страны завершится первого июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.