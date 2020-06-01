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25.06.2020г.
По всей Пензе прошли торжества в честь Великой Победы

По всей Пензе прошли торжества в честь Великой Победы

Чт, 25.06.20 01:52
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Без парада, но с благодарностью в сердце и слезами радости на глазах. В день, когда во многих регионах страны состоялся праздничный парад, посвященный юбилею Великой Победы, Пенза не осталась в стороне. Отпраздновать годовщину разгрома фашистских войск не позволила эпидемиологическая ситуация, но тех, кто отстоял независимость страны все равно вспомнили.

Наверное, впервые военный оркестр играет для такой маленькой аудитории. Возле Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев лишь военные, школьники и активисты. Отпраздновать юбилей Великой Победы традиционным парадом не позволила эпидемиологическая обстановка в регионе. Но на торжественности момента это никак не отразилось. «Победный марш» эхом разносился по скверам и дворам, возвещая о том, что Пенза не перестаёт гордиться подвигом своих героев. Более 300 тысяч пензенцев отправились на фронт. Меньше половины дошли до конца войны и увидели первый парад Победы в 1945 году.

«Я сам был участником того парада в составе инженерных войск, коробка инженерных войск Красной Армии. В нашей коробке было 100 саперов, которые участвовали в параде победы», - рассказал ветеран Великой Отечественной Войны Владимир Керханаджев.

Пока играл оркестр, своего часа ждали, пожалуй, самые необычные участники праздника. К Монументу привезли 20 белых голубей, чтобы провести всероссийскую акцию «Голубь мира».

«Голуби - прежде всего символ мира, верности и любви. Они несут весть о мире всей вселенной, призывая мир во всем мире», - отметила индивидуальный предприниматель Ирина Глуховская.

Чтобы выразить благодарность героям и почтить память всех павших в боях за отчизну, ровно в полдень белокрылых вестников мира выпустили в небо.

В это же время в храмах раздался праздничный благовест. Так по всей Пензе пронеслась «Весть Победы».

По-своему признательность героям выразили школьники. Они приняли участие в акции «Я рисую мелом». На асфальте юные художники изобразили самые сокровенные мысли на тему Победы и мира. И вновь, на большинстве рисунков голуби.

На входе в сквер «Журавли» может показаться, что выпущенные в небо голуби прилетели именно туда. Но если присмотреться, там их гораздо больше, чем было в небе над площадью Победы. Их из бумаги вырезали дети, лишний раз напомнив взрослым каким хрупким может быть мир, если его не беречь.

Весь день на улицах Пензы звучали песни Победы. В городе было организовано три площадки, где проходили торжественные мероприятия. Людей туда сознательно не приглашали, чтобы не создавать массовые скопления людей.

«Сегодня, 24 июня, день, когда 75 лет назад прошёл парад Победы в Москве на Красной площади. К сожалению, и этот день мы проводим в таком ограниченном формате, большинство мероприятий проходят в режиме онлайн», - сказал глава Администрации города Пензы Андрей Лузгин.

Пензенцы не теряют надежду, что праздничный парад в честь юбилея Победы все же будет. Марш бессмертного полка намечен на 26 июля. Если к этому моменту снимут все ограничения, не исключено, что получится воздать почести героям войны должным образом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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