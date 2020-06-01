По всей Пензе прошли торжества в честь Великой Победы

Без парада, но с благодарностью в сердце и слезами радости на глазах. В день, когда во многих регионах страны состоялся праздничный парад, посвященный юбилею Великой Победы, Пенза не осталась в стороне. Отпраздновать годовщину разгрома фашистских войск не позволила эпидемиологическая ситуация, но тех, кто отстоял независимость страны все равно вспомнили.

Наверное, впервые военный оркестр играет для такой маленькой аудитории. Возле Монумента боевой и трудовой доблести пензенцев лишь военные, школьники и активисты. Отпраздновать юбилей Великой Победы традиционным парадом не позволила эпидемиологическая обстановка в регионе. Но на торжественности момента это никак не отразилось. «Победный марш» эхом разносился по скверам и дворам, возвещая о том, что Пенза не перестаёт гордиться подвигом своих героев. Более 300 тысяч пензенцев отправились на фронт. Меньше половины дошли до конца войны и увидели первый парад Победы в 1945 году.

«Я сам был участником того парада в составе инженерных войск, коробка инженерных войск Красной Армии. В нашей коробке было 100 саперов, которые участвовали в параде победы», - рассказал ветеран Великой Отечественной Войны Владимир Керханаджев.

Пока играл оркестр, своего часа ждали, пожалуй, самые необычные участники праздника. К Монументу привезли 20 белых голубей, чтобы провести всероссийскую акцию «Голубь мира».

«Голуби - прежде всего символ мира, верности и любви. Они несут весть о мире всей вселенной, призывая мир во всем мире», - отметила индивидуальный предприниматель Ирина Глуховская.

Чтобы выразить благодарность героям и почтить память всех павших в боях за отчизну, ровно в полдень белокрылых вестников мира выпустили в небо.

В это же время в храмах раздался праздничный благовест. Так по всей Пензе пронеслась «Весть Победы».

По-своему признательность героям выразили школьники. Они приняли участие в акции «Я рисую мелом». На асфальте юные художники изобразили самые сокровенные мысли на тему Победы и мира. И вновь, на большинстве рисунков голуби.

На входе в сквер «Журавли» может показаться, что выпущенные в небо голуби прилетели именно туда. Но если присмотреться, там их гораздо больше, чем было в небе над площадью Победы. Их из бумаги вырезали дети, лишний раз напомнив взрослым каким хрупким может быть мир, если его не беречь.

Весь день на улицах Пензы звучали песни Победы. В городе было организовано три площадки, где проходили торжественные мероприятия. Людей туда сознательно не приглашали, чтобы не создавать массовые скопления людей.

«Сегодня, 24 июня, день, когда 75 лет назад прошёл парад Победы в Москве на Красной площади. К сожалению, и этот день мы проводим в таком ограниченном формате, большинство мероприятий проходят в режиме онлайн», - сказал глава Администрации города Пензы Андрей Лузгин.

Пензенцы не теряют надежду, что праздничный парад в честь юбилея Победы все же будет. Марш бессмертного полка намечен на 26 июля. Если к этому моменту снимут все ограничения, не исключено, что получится воздать почести героям войны должным образом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.