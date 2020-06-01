Пензенцы на голосовании по поправкам в Конституцию получат билеты на праздник

Жители Пензы на участках голосования по поправкам в Конституцию РФ получат билеты на праздник «Пенза – город счастливых людей» (0+).

Пригласительные можно получить перед входом на избирательные участки, а также в учреждениях культуры и образования до 1 июля включительно. Руководитель регионального отделения «Российского детского фонда» уточнила, что праздник пройдет 4, 5 и 6 сентября на десяти площадках.

«Среди них - краеведческий и литературный музеи, картинная галерея, зоопарк, роллердром в «Комсомольском» парке, парк имени В. Г. Белинского и детский парк в Арбеково, а также дворец спорта «Рубин», молодежный центр «Юность» и спорткомплекс «Зенит», - добавила она.

Пензенцы по пригласительным смогут посетить любое из названных мест бесплатно.



